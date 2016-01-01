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СМИ назвали виновника авиаудара по турецким войскам в Сирии

Автор admin 102.2017
Авиаудар по турецким войскам в Сирии

Названа возможная причина удара ВКС России по турецким войскам в Сирии

     На днях российская авиация нанесла ошибочный удар по вооруженным силам Турции в районе сирийского города Эль-Баб. Это, конечно, вызвало возмущение у турецкого командования и властей, ведь Турция и Россия вроде бы совместно ведут на территории Турции боевые действия против террористов.

     Однако, пока причины ошибочного налета на вооруженные силы Турции не известны. СМИ лишь узнали, что погибло три солдата, и больше десяти раненых. Между тем, вчера президент России позвонил президенту Турции и извинился за ошибочную бомбардировку турецких сил под Эль-Бабом, в свою сторону турецкая сторона удовлетворилась извинениями российской стороны.

     Как утверждают некоторые СМИ, ошибочная бомбежка турецких вооруженных сил произошла из-за ошибки турецкого командования, которое не осведомило российскую сторону о быстром перемещении своих вооруженных сил в сторону квадрата, где был нанесен ракетный удар.

     Будем надеяться, что подобные несогласованные действия не приведут к конфликту между союзниками в этой сложной войне против террористов, которую ведут Турция и Россия.

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