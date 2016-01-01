Минсельхоз исключил рост цен на молоко из-за ограничений поставок сырья



Молоко является одним из самых важных, можно даже сказать, стратегических продуктов, а значит и стоимость его для населения должна быть минимальной. Вроде бы властям удавалось сделать так, что на основные пищевые продукты в стране можно было удержать цены на допустимом уровне даже тогда, когда рубль очень сильно упал по отношению к западным валютам.

Стоит сказать, что нынешняя ситуация, причиной которой стала массовая болезнь скота во многих регионах, заставила министерство сельского хозяйства действовать очень активно, и запретить перевозку сырого молока между регионами без предварительной пастеризации. Конечно Минсельхоз прав, в тех двадцати пяти регионах, где буйствует болезнь, которая затрагивает и коров, нужно как можно быстрее победить массовые заболевания, а значит стоит ограничить даже перевозку молока, таковы правила. Однако производители молока заявляют, что если запрет на перевозку сырого молока не будет снят, то стоимость молочной продукции в стране просто напросто резко вырастет, так как практически ни у кого нет специального оборудования для быстрой пастеризации сырого молокадля, без чего не будут осуществляться перевозки его в другие регионы.

Не смотря на вышесказанное, директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик объявил о том, что с оценкой ситуации, скорее всего просто переборщили, и как такового дефицита молока ожидать не стоит.