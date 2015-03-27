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Новогодняя традиция

В эти рождественские...

Кадры – в резерв

Кризис заставляет работодателей экономить на трудовых ресурсах. Но массовых сокращений не ожидается.

Переждать кризис 

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области...

В выходные – на лыжи!

16–17 января в Медведевском лесу пройдут лыжные старты. В первый день в 11.00 будет дан старт  чемпионату и первенству Орла по лыжным гонкам в свободном стиле, а во второй день – в классике. ...

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Городская газета

Неотпитая чаша Валдая
Фотовыставка Игоря Иванова «Небо над Валдаем» открылась в детско-юношеской спортивной школе «Атлант»
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Большой сбор
С 8 по 10 декабря в Орле руководители подразделений МЧС из всех регионов ЦФО подводили итоги годовой работы
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«Лидер» занялся «эхом войны»
Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России подняли на поверхность 300-миллиметровый реактивный снаряд времен войны.
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Схватка с циклоном
Коммунальщикам пришлось работать днем и ночью
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Уборка снега в ручном режиме
Орёл закупает компактную снегоуборочную технику
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Мэр Орла встретился с журналистами
15 января мэр Орла встретился с главными редакторами ведущих печатных и электронных СМИ региона
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Я забыла сказать главное
Как мама новоиспеченного пятиклассника, только покинувшего начальную школу, я шла на первое в учебном году собрание с особым трепетом.
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Хотели как лучше?
В новых поправках в жилищном законодательстве активисты ЖКХ находят больше минусов, чем плюсов.
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«Орлэкс»: перезагрузка
ЗАО «ОРЛЭКС» и ООО «ПРОМТЭКС» приступили к заключению договоров аренды корпусов и оборудования завода, сообщает пресс-служба администрации Орловской области со ссылкой на заместителя председателя Правительства области по промышленности и градостроительной деятельности Игоря Козина.
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Новогодняя традиция
В эти рождественские дни нового года в Орле в третий раз проходит фестиваль снеговиков. Он стал доброй традицией, объединил людей разных возрастов и профессий, любящих фантазировать, мастерить, творить.
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Ярмарка выходного дня Советского района переезжает
С 6 февраля ярмарка «Хлебосольный выходной», ранее работавшая на улице Приборостроительной в г. Орле, будет перенесена на территорию ООО «Крытый рынок» (ул. Лескова, д. 19б), сообщает пресс-служба администрации Орловской области.
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«Орловскую городскую» поздравили руководители города
13 января, в День российской печати, мэр Орла Василий Новиков и глава администрации города Андрей Усиков поздравили журналистов «Орловской городской газеты» с их профессиональным праздником
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Прогулки по старинному городу
В преддверии юбилея города в Орле создается интересный исторический проект. По мнению авторов, он станет погружением в повседневность допетровской эпохи.
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Что оставим на память?
«Юбилейный год уже наступил, а сувениров с юбилейной символикой в Орле днем с огнем не сыщешь!», – с констатации этого печального факта начала очередную встречу участников общественного движения «Прогулки по Орлу» неформальный лидер объединения Марина Алексеева.
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Симфония цвета
21 января в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел открылась выставка члена Союза художников России Ольги Сорокиной
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Орловчанка выиграла московский турнир
17 января в спорткомплексе «Черемушки» прошел чемпионат Москвы по каратэ 2016 года.
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Удачный старт
13-17 января во Владимирской области прошло первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет
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В выходные – на лыжи!
16–17 января в Медведевском лесу пройдут лыжные старты. В первый день в 11.00 будет дан старт чемпионату и первенству Орла по лыжным гонкам в свободном стиле, а во второй день – в классике.
Подробнее
Больше материалов
Жить без лекарств
Этому учит персонал Центра здоровья на базе областной клинической больницы
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Без права на «авось»
После долгого перерыва в Орле воссоздан первый акушерско-терапевтическо-педиатрический комплекс (АТПК)
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Эпидемия ХХI века
В 2006 году ВОЗ объявила сахарный диабет чрезвычайной угрозой для человечества. По оценке экспертов, сегодня на планете им страдают более трехсот миллионов человек. Однако точной цифры никто не называет даже во Всемирный день диабета.
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Звонок из зоны
В Орле растет число преступлений в отношении пожилых людей, включая пресловутые телефонные мошенничества.
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Дело «Орёлсоцбанка» близится к финалу
Расследование громкого уголовного дела «Орёлсоцбанка» завершается, сообщил руководитель регионального управления Следственного комитета Сергей Сазин на недавней итоговой коллегии ведомства.
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Личная безопасность
В Орле активизировались мошенники. «Орловская городская» составила перечень наиболее распространенных способов, которыми они действуют.
Подробнее
Больше материалов
Александр Проханов: «Мы привыкли веселиться, стяжать и потреблять»
15-16 января Орловскую область посетила делегация Изборского клуба во главе с его председателем — известным писателем, публицистом, главным редактором газеты «Завтра» Александром Прохановым.
Подробнее
Город нашей надежды
В преддверии новогодних праздников «Орловская городская» встретилась в мэром Орла Василием Новиковым, чтобы задать несколько вопросов о трех месяцах его работы на этом посту.
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Коэффициент преткновения
Устаревшие строительные нормы тормозят застройку городского центра
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Больше материалов

Рождественское послание Митрополита Орловского и Болховского Антония‍

Автор admin 061.2017

Сегодня вечером во всех орловских храмах будут звонить колокола

Ученые рассказали, как вегетарианство разрушает мозг

Автор admin 061.2017

Ученые рассказали, чем рискуют вегетарианцы

Началось голосование за номинантов на премию «Оскар»

Автор admin 061.2017

Американская киноакадемия начала отбор номинантов на Оскар

Близнецы в США родились в разные годы

Автор admin 031.2017

Женщина родила близнецов сразу в 2016 и 2017 годах

На границе с Испанией задержали женщину с африканцем в чемодане‍

Автор admin 031.2017

Чемоданный африканец

В Швейцарии мужчина открыл огонь по полицейским‍

Автор admin 031.2017

Швейцарский инцидент

ГТРК «Орёл» завершила акцию под названием «Орёл юбилейный – мой Орёл»‍

Автор admin 3012.2016

ГТРК «Орёл» завершила акцию под названием «Орёл юбилейный – мой Орёл»

 

В Орле полицейские изъяли более 2 тысяч литров «паленого» алкоголя‍

Автор admin 3012.2016

Спиртзавод в частном доме

Выставка «Новый год в Простоквашино» откроется 3 января в Орле

Автор admin 3012.2016

Новая выставка в Орле

Forbes назвал самых богатых знаменитостей США

Автор admin 3012.2016

Богатые и знаменитые

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