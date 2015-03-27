Городская газета
Фотовыставка Игоря Иванова «Небо над Валдаем» открылась в детско-юношеской спортивной школе «Атлант»
С 8 по 10 декабря в Орле руководители подразделений МЧС из всех регионов ЦФО подводили итоги годовой работы
Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России подняли на поверхность 300-миллиметровый реактивный снаряд времен войны.
Коммунальщикам пришлось работать днем и ночью
Орёл закупает компактную снегоуборочную технику
15 января мэр Орла встретился с главными редакторами ведущих печатных и электронных СМИ региона
Как мама новоиспеченного пятиклассника, только покинувшего начальную школу, я шла на первое в учебном году собрание с особым трепетом.
В новых поправках в жилищном законодательстве активисты ЖКХ находят больше минусов, чем плюсов.
ЗАО «ОРЛЭКС» и ООО «ПРОМТЭКС» приступили к заключению договоров аренды корпусов и оборудования завода, сообщает пресс-служба администрации Орловской области со ссылкой на заместителя председателя Правительства области по промышленности и градостроительной деятельности Игоря Козина.
В эти рождественские дни нового года в Орле в третий раз проходит фестиваль снеговиков. Он стал доброй традицией, объединил людей разных возрастов и профессий, любящих фантазировать, мастерить, творить.
С 6 февраля ярмарка «Хлебосольный выходной», ранее работавшая на улице Приборостроительной в г. Орле, будет перенесена на территорию ООО «Крытый рынок» (ул. Лескова, д. 19б), сообщает пресс-служба администрации Орловской области.
13 января, в День российской печати, мэр Орла Василий Новиков и глава администрации города Андрей Усиков поздравили журналистов «Орловской городской газеты» с их профессиональным праздником
В преддверии юбилея города в Орле создается интересный исторический проект. По мнению авторов, он станет погружением в повседневность допетровской эпохи.
«Юбилейный год уже наступил, а сувениров с юбилейной символикой в Орле днем с огнем не сыщешь!», – с констатации этого печального факта начала очередную встречу участников общественного движения «Прогулки по Орлу» неформальный лидер объединения Марина Алексеева.
21 января в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел открылась выставка члена Союза художников России Ольги Сорокиной
17 января в спорткомплексе «Черемушки» прошел чемпионат Москвы по каратэ 2016 года.
13-17 января во Владимирской области прошло первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет
16–17 января в Медведевском лесу пройдут лыжные старты. В первый день в 11.00 будет дан старт чемпионату и первенству Орла по лыжным гонкам в свободном стиле, а во второй день – в классике.
Этому учит персонал Центра здоровья на базе областной клинической больницы
После долгого перерыва в Орле воссоздан первый акушерско-терапевтическо-педиатрический комплекс (АТПК)
В 2006 году ВОЗ объявила сахарный диабет чрезвычайной угрозой для человечества. По оценке экспертов, сегодня на планете им страдают более трехсот миллионов человек. Однако точной цифры никто не называет даже во Всемирный день диабета.
В Орле растет число преступлений в отношении пожилых людей, включая пресловутые телефонные мошенничества.
Расследование громкого уголовного дела «Орёлсоцбанка» завершается, сообщил руководитель регионального управления Следственного комитета Сергей Сазин на недавней итоговой коллегии ведомства.
В Орле активизировались мошенники. «Орловская городская» составила перечень наиболее распространенных способов, которыми они действуют.
15-16 января Орловскую область посетила делегация Изборского клуба во главе с его председателем — известным писателем, публицистом, главным редактором газеты «Завтра» Александром Прохановым.
В преддверии новогодних праздников «Орловская городская» встретилась в мэром Орла Василием Новиковым, чтобы задать несколько вопросов о трех месяцах его работы на этом посту.
Устаревшие строительные нормы тормозят застройку городского центра