Песков: Россия ответит на украинский иск в ВТО в рамках международного права



Украинские власти никак не могут смириться с тем, что российский огромный рынок, где они были желанными гостями на протяжении столетий, становится для них чужим. И это в то время, как они никак не могут попасть на европейский рынок, где их никто не желает видеть. Ведь импорт из Украины в Россию практически полностью прекращен из-за санкций, которые Россия ввела по отношению к Украине, когда первая страна начала вводить санкции в угоду западным партнерам.

В итоге Украине только и осталось подать жалобу в ВТО, членами которой являются и Россия и Украина, однако от того, какую позицию выбреете ВТО уже не важно, Россия начала взрослую экономическую деятельность, так и не дождавшись помощи запада, а практически наоборот, при активных санкциях со стороны ряда западных стран. Так что пока иск против России в ВТО, то есть Всемирной Торговой Организации, рассматривается, пресс-секретарь президента России ответил, что Россия найдет как ответить Киеву, конечно же в рамках международного права.