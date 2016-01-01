В Москве части и подразделения ПВО приведены в боевую готовность



Вчера началась внезапная проверка всех родов сил армии России. Причем, конечно же, особое значение уделили проверки войскам ПВО, которые защищают нашу страну от различных современных видов ракетного оружия, которое может нанести вред гражданам страны в случае начала вооруженного конфликта у границ страны.

Конечно, никто не связывает проверку армии страны с теми событиями, которые происходят на Донбассе, где украинская армия продолжает бомбить мирных жителей и атаковать позиции ополченцев. Но никто не знает что будет дальше, ведь даже ПВО столицы были подняты по тревоге, а это делается не так часто. Таким образом, можно говорить точно, что в случае необходимости вооруженные силы страны дадут отпор любому агрессору, и защитят страну от любых видов вооружения.