Элвис жив!



Есть люди, которые настолько чувствуют свою ненужность и одиночество, что они предпочитают вытеснять жуткое чувство одиночества более высоким и значимым чувством. Обычно такие люди ставят перед собой высокие цели и всю жизнь добиваются их. Вот и те люди, которые верят в то, что Элвис Пресли жив также пытаются не только удалить из своей жизни страх одиночества, но и конкретно зарабатывают на имени великого музыканта двадцатого века. В интернете появилась фотография человека в возрасте , который смутно похож на Элвиса, причем в интернете утверждают, что этот пожилой человек есть именно Пресли, который не умер, а ушел от известности. Остается только взять немного днк пожилого мужчины и проверить их на то, подходит ли днк мужчины днк Пресли.