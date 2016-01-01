Храм Иверской Божьей Матери является гордостью города Орла, и тот факт, что с 25 марта по 1 апреля частица Ризы Присвятой Богородицы пробудет в этом храме говорит о том, что храм почитается в стране очень сильно.

Присвятая Богородица является самой почитаемой святой в Православном мире, она также является заступницей России. И конечно же люди в течении пяти дней смогут отдать дань уважения святой, прикоснуться к ее чудотворной Ризе.

Нужно сказать, что сама Риза полностью хранится во Франции в Кафедральном Соборе небольшого городка Шатр. Святыня будет хранится в Свято-Успенском монастыре в Орловской области. Конечно ожидается большой наплыв верующих и из других регионов страны, которые приедут в Орел для встречи со святыней.

После показа в Иверском соборе, частица Ризы больше нигде не будет демонстрироваться, поэтому стоит поторопиться, чтобы не упустить шанс увидеть настолько редкую святыню.