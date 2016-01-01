В Минфине предложили снизить страховые взносы и увеличить НДС

Стране нужны деньги, причем деньги из внутренних резервов и не государственные. Повышать налоги не эффективно, это приведет к еще большему укреплению теневой экономики и ухода от уплаты налогов тех фирм, которые еще сейчас платят налоги в госбюджет. Но что же делать?

Власти решили пойти по наиболее популярному и проверенному в мировой практике способу. Они повышают не сам прямой налог, который остается 13 процентов, а НДС, то есть налог на надбавленную стоимость. Это повышение никак не отразится на состояние дел в промышленности и экономике за исключением того, что на двадцать два процента правительство собирается опустить и налог на разовые выплаты.

Таким образом, в госбюджет пойдут прямые средства с НДС, а страховые выплаты, которые чаще всего остаются у страховых фирм, просто уйдут из этой сферы. При этом при увеличении НДС на 22 процента инфляция разово вырастет на два процента, но затем она войдет в норму.