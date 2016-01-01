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Более 100 человек погибли за двое суток от голода в Сомали‍

Автор admin 053.2017
Более 100 человек погибли за двое суток от голода в Сомали‍

В Сомали за двое суток от голода погибли более 100 человек

     Хоть у нас еще зима, и на большей части планеты сейчас достаточно низкие температуры, пока еще есть части света, где жара настолько невыносимая, что она приводит к засухе и даже массовым смертям.

     Такой страной, где зимой засухи бывают довольно часто, является Сомали, которая итак из-за гражданского конфликта потеряла десятки тысяч граждан, так еще и с начала года больше ста человек погибло от истощения и недоедания, так как засуха в стране практически уничтожила весь урожай в некоторых регионах страны.

    К решению вопроса с голодающими подключились международные организации, которые должны будут в скором времени привезти в Сомали как можно больше гуманитарной помощи, чтобы спасти тысячи людей от голодной смерти.

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