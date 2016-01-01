Путин назвал США «вездесущей» страной‍. По словам Путина США, поступают также, как и поступила Россия касательно выборов

Президент Российской Федерации Владимир Путин общался с журналисткой из NBG Мегин Келли касательно заявления Америки по отношению к России. Президент говорит, что соединённым штатам не стоит обижаться на Россию, поскольку они поступают точно так относительно других стран.

Дословная цитата президента РФ: «Я уважаю США и всегда к ним относился положительно, но в этот раз моя позиция немного изменилась. Им не стоит обижаться на нас, поскольку они тоже вмешиваются в выборные кампании других стран». Владимир Путин сообщает, что если обратиться к любой стране, где проходили выборы, то государство выскажет своё недовольство касательно американских представителей, которые сильно влияли на внутренние политические процессы.

Именно по этой причине Владимир Путин с недовольством высказался о правительстве США. Если же они сами влияют на чужие политические процессы, то почему тогда обижаются, если к ним также точно кто-то приходит в гости? Президент РФ передал, что Россия не вмешивается в их дела, также точно, как и сами США.

Журналистка Келли видимо до конца не поняла Владимира Владимировича и признала его слова, как оправдание, хотя на самом деле это не так. Путин сказал, что это самая настоящая констатация фактов, ведь реальная картина выглядит именно так.

Как сообщают американские спецслужбы, ещё в прошлом году группа хакеров из России попытались взломать сервера Демократической партии США. После взлома они опубликовали письма и важные документы в общий доступ.

Когда президентом США стал Дональд Трамп начались разговоры о вмешательстве России в выборы США. Предполагалось, что Трамп вёл общение с представителями России. После этого началось серьёзное расследование касательно связи с Москвой.