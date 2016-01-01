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ФК «Орёл» опустился до уровня чемпионата области

Автор admin 204.2017
ФК «Орёл»

ФК «Орёл» теперь будет пытаться покорять областной чемпионат

     В последнее время футбольная команда ФК «Орёл» потерпела ряд неудач. Информация о том, что команда опустится до уровня чемпионата области ранее была не подтверждена, однако на днях Леонид Чвякин, который является заместителем председателя Орловской области по футболу это информацию узаконил. Болельщики через сеть интернет получили информацию о том, что 19 апреля прошла конференция, на которой собрались представители и каждой команды чемпионата Орловской области. От ФК «Орёл» присутствовали Андрей Иванов и Николай Долгов.

     Состав команды пока ещё неизвестен. Сообщается, что в рамках данного турнира примет участие 10 команд. Старт намечен на 13 мая.

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