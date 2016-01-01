По приказу администрации Орла будут проверены все люки и колодцы

Сообщается, что инвентаризация канализации проводится ежегодно, однако сейчас ему придется сделать внепланово из-за несчастного случая.

Напоминаем, что в недавнее время девочки возрастом 7 лет случайно упала в канализацию. Жизнь ребёнка спасти не удалось.

В ближайшее время будут проверены все люки, которые находятся на территории города. Власти районных пунктов обязаны проверить колодцы и люки на своих территориях.

По словам директора МУПП ВКХ «Орёлводоканал» всего на их счете более 21 тысячи колодцев, которые проходят ежегодную инвентаризацию. При этом Василий Иванов отмечает, что многие объекты принадлежат организациям или относятся к частной собственности.