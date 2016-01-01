Жилищная инспекция города Орёл будет бороться за незаконные повышения тарифов

В недавнее время Орловская жилищная инспекция обратилась к коммунальщикам и заявила им, что все со всеми незаконными повышениями тарифов будут разбираться.

В первом полугодии 2017 года была реализована внеплановая проверка управляющих организаций . В ходе мероприятия было выявлено множество незаконных действий. В результате проверки инспекция выдала 73 предписания о перерасчете платы за места общего пользования. В данном случае имеется оплата услуг за воду и электроэнергию. Стоит отметить, что коммунальные службы начали выполнять перерасчёт спустя полгода после проверки.

Некоторые управляющие организации произвели перерасчет не по правилам: к примеру, большая часть организаций не исключала лифтовые шахты и машинные отделения, за которые начисляется отдельная плата. В отдельных случаях компании за перерасчет вовсе не брались. Таким организациям выписали административные протоколы.