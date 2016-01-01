Главный приз World Press Photo вручили за фото убийцы российского посла



Когда вручают престижные премии, и участникамиих являются наши соотечественники, то конечно, это наполняет радостью всех россиян. Однако произошел случай, когда достаточно кровавые события стали причиной присуждения престижной премии для фотожурналистов в этом году.

Премия World Press Photo 2017‍ была вручена фотографу, который просто оказался в нужное время и не испугался сфотографировать убийцу посла России в Турции Андрея Карлова.

Бурха Озбилиджи, фотограф известного информационного агентства, был удостоен влиятельной премии World Press Photo 2017‍ за первую фотографию убийцы посла России, когда даже еще тело не успело остыть, а фотограф уже делал свое дело, фотографируя и рассылая фотографию убийцы посла с поднятым вверх указательным пальцем. Конечно, награждение фотографа вызвало недовольство в России, где тема убийства посла достаточно тонкая и деликатная, это значит, что все же журналисты немного перестарались с награждением за фото, которое вызывает только боль.