Личности погибших людей в ходе инцидента в поселке Редкино установлены

Напомним, что накануне мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил из ружья 9 человек. Полиция установила личности всех убитых под Тверью дачников‍.

Сообщается, что выстрелы мужчина производил очень точно. Первым делом Егоров расправился с людьми на улице, затем под ружье попала семейная пара, которая была убита одним выстрелом. Также была убита пенсионерка в возрасте 92 года. Один из членов компании хотел убежать от преступника, однако мужчину также застрелили.

В тот день в компании была ещё 21-я девушка, которой удалось спасти себе жизнь, спрятавшись под одеяло, с ней работают психологи.