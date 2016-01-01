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Жителям Орла, которые откажутся менять газовое оборудование, будет выписан штраф

Автор admin 315.2017

Жителям Орла, которые откажутся менять газовое оборудование, будет выписан штраф

В городе Орёл власти собираются контролировать домашнее газовое оборудование более жестко. Жилинспекция с каждого жителя может потребовать документ на установленное газовое оборудование любого типа. Если документов не окажется, хозяин будет привлечен к административной ответственности. Также это касается жителей, которые не будут впускать в дом работников данных организаций.

Если газовое оборудование требует замены или пришел срок обновления, необходимо сразу же это делать. В ином случае тоже придётся оплатить штраф.

Иногда газовая служба даже отказывается подавать газ в дом с множеством квартир, поскольку у некоторых жителей выявлено подозрительное оборудование. Часто такая техника приводит к ЧП.

Напомним, что закон действует с начала текущего года.

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