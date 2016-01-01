Президент Украины поздравил жителей страны с безвизом с ЕС при помощи стихотворения Лермонтова

Пётр Порошенко поздравил всех жителей Украины в связи с открытием безвизового режима со странами Евросоюза. Во время своего выступления президент ссылался на слова из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Напомним, что безвизовый режим начал своё существование с 11 июня.

Президент подчеркнул, что Украина вступила в новую историческую эпоху. Украинское государство совершило окончательный разрыв с Российской империей. Он сравнил своё состояние с состоянием, которые возникает перед новым годом.

Стоит отметить, что закон по безвизу начинает своё действие с 11 июня, а на следующий день отмечается день России. По его словам, в этом деле есть определенный символизм, а именно то, что с сегодняшнего дня Украина и Россия являются независимыми друг от друга.

Теперь жители Украины смогут попадать на территории стран Шенгенского соглашения без виз.