В Орле 26 мая перекроют улицы Ленина и М. Горького

В связи с проведением международного фестиваля «Мода на русское» в городе Орёл будет запрещена стоянка, а также перегорожены некоторые улицы.

Как сообщают представители мэрии, в пятницу до 17:00 парковка будет запрещена на улице Тургенева (в промежутке от Брестской до улицы Ленина) и на участке от улицы Ленина до гостиницы «Салют».

В этот же день начиная с 13:00 и до 17:00 водители не смогут проехать по улице Ленина на промежутке Пролетарская гора – Салтыково-Щедрино.

Сам фестиваль будет проходить на улице Ленина. Всех желающих ждет обширная массовая программа.