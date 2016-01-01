Из больницы им. Семашко в г. Орел пропала 67-летняя пенсионерка - Башенкова Полина (Мария) Николаевна. Женщина пропала 29 августа примерно в 3 часа дня. С тех пор ее местоположение неизвестно. Поисковый отряд «Лиза Алерт Орел» уже начал разыскивать ее.

Пенсионерка одета так же, как на фотографии с ориентировки. Ее точные ФИО, возраст и адрес неизвестны. «Лиза Алерт Орел» сообщает, что бабушка, возможно, нуждается в медпомощи и мжет быть дезориентирована.

Всем, кто располагает какими-либо сведениями о пропавшей, просьба обратиться по телефонам 8 800 700 5452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).