Недавно представители средств массовой информации Китая предоставили тревожную информацию о том, что неподалеку от границы с Россией были размещены мощные баллитические ракеты, которые относятся к разряду межконтинентальных устройств. Информация появилась в популярной таблоидной газете, которая часто публикует материалы, касающиеся националистических конфликтов. Сотрудники МИД Китая уже официально опровергли эти данные и признали их ошибочными. Собственно, и на территории России эта новость вызвала мало беспокойства, ведь мало кто поверил в опасность от этого дружественного государства, с которым в последнее время не было никаких серьезных конфликтов политического и экономического характера.

Но газета, по-прежнему, сообщает о том, что ракеты размещены в одной из северо-восточных китайских провинций. Отметим, что их дислокация на границе с Россией не имеет определенного стратегического смысла, так что можно не беспокоиться о подобных сведениях. Провинция, где были замечены баллистические ракеты, соседствует с Хабаровским и Приморским краем — их границы пересекаются. Между странами существует договоренность о том, чтобы не нацеливать ракеты друг на друга. Подобные военные установки не должны располагаться на границе двух стран согласно последнему соглашению Китая с Россией. Но представители СМИ продолжают утверждать, что такое местонахождение ракет является правдивым и не случайно.

Международные эксперты предполагают, что демонстрацию своего ракетного вооружения китайцы представили совсем для иных целей. Предположительно, она предназначалась тайваньской и американской аудитории с целью показать свою мощь военного снаряжения. Недавно, новый президент Соединенных Штатов сообщил о том, что нынешний статус Тайваня в любой момент может быть пересмотрен. Это и могло вызвать отрицательную реакцию чиновников Китайской Республики. Хэйлунцзян (провинция, где, возможно, выставлены ракеты) не только является пограничной с территорией России, но и самой восточной в Китае. Поэтому наличие ракет может говорить о потенциальной угрозе безопасности Америки, ведь до этого государства они долетят примерно за тридцать минут при необходимости. Пока ситуация не обостряется, и уполномоченные представители МИДа Китая говорят об отсутствии какой-либо угрозы в отношении российского государства.