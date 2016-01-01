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В зону подтопления могут попасть 35 населённых пунктов Орловщины

Автор admin 023.2017
Паводок в Орле

Опасности паводка

     Пришла весна, а значит скоро начнется таяние огромного количества снега, который может принести массу бед не только прямых, но и косвенных, ведь Орловская область является местом захоронения многих животных, которые болели и сибирский язвой и другими опасными заболеваниями, а значит стоит предельно внимательно отнестись к возможным последствиям, которые могут иметь место быть при затоплении значительных территорий региона во время паводка.

     Однако, как утверждают в МЧС, нынешний паводок не затронет участки, где покоятся останки животных, болеющих опасными заболеваниями. к тому же за последние годы были проведены серьезные работы по переносу и упрочнению тех могильников, которые были построены на скорую руку в прошлом.

     Каждый год реки выходят из берегов и затопляют населенные участки и значительные территории области, однако эти сложности можно решить, и у региональной службы МСЧ есть силы. А вот скотомогильники надо оберегать от размытия, иначе это приведет к распространению сибирской язвы, болезни страшной и убийственной не только для скота, но и для людей. МЧС уже готовится к защите населения от наводнения, в восьми пунктах уже размещено тридцать два объекта для временного содержания людей на случай чрезвычайной ситуации с паводком. 

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