В Новой Зеландии более 400 китов выбросились на берег



Удивительное явление с печальным исходом случилось в Новой Зеландии, где стая китов выбросилась на берег. Правда это не киты в обычном нашем понимании, не киты-полосатики или синие киты, самые большие млекопитающие в мире, а киты-пилоты, они поменьше, но факт того, что четыреста китов бросилось из воды на берега пляжей в Новой Зеландии конечно же приводит в ужас. Это практически самый масштабное выбрасывание на берег китов за все время наблюдения за ними, и конечно же многие сердобольные новозеланцы предпринимают все меры для того, чтобы помочь властям спасти тех китов, которые еще живы. А ведь каждый кит-пилот весит больше трех тонн, а значит вытаскивать их обратно в воду дело очень сложное.

Конечно, выбрасывание китов за последние годы участились, причем они наблюдались очень давно, еще в 18 веке имеются свидетельства о том, что множество китов были найдены на берегах в различных странах. Так что списывать массовую смерть китов на использование и влияние современного радиооборудования не стоит.