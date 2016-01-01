 ﻿

Ученые разгадали предсказания Нострадамуса о России на 2017 год

Автор admin 262.2017
Предсказания Нострадамуса

Нострадамус: в 2017-м на свет появится ребенок, которому покорятся "цари мира"

     Тема Нострадамуса выгодна со всех сторон. Простые зеваки получают пищу для общения в социальных сетях и с друзьями, более предприимчивые же граждане зарабатывают всяческими способами на имени некогда живущего французского мага, астролога королей, и просто любителя славы Нострадамуса.

     В свободное от работы время, а работал Нострадамус астрологом при дворах различных монархов, он писал катрены, в которых указывал то, что случился на сотни лет вперед. В одном катрене говорится о появлении нового мессии, который будет иметь огромную власть в мире, и появится этот человек на Урале. Да, именно это место установили ученые, хорошенько исследовав катрен. Ведь в нем не говорится название места рождения будущей мессии, лишь указывалось, что страна эта будет северной, а недалеко имеются залежи зеленого камня, то есть малахита. А еще, если вспомнить, что недавно на Урале упал метеорит, то можно точно сказать, что Урал точно является необычным местом. Правда метеорит упал несколько лет назад, а чудоребенок родится в этом 2017 году. Поторопился метеорит с падением, а то бы Нострадамусу можно было поверить на все сто процентов. В катрене говорилось также и о северном короле Аквилона, который поможет мессии получить власть. Тут уж филологи не стали спорить, Россия раньше если и не называлась Аквилоном, то только потому, что ей уже придумали другое имя. Правдивым ли было пророчество Нострадамуса, можно будет сказать только спустя время.

 

Последние номера

Самое читаемое

Наши люди

Наталья Гайт
Давыдов Александр
in-cognitus

Contact Us  

Адрес: 302016, г. Орёл, пер. Карачевский, 23

Тел.: +7 (4862) 59-10-08 (редактор), 59-06-90 (журналисты), 59-10-23 (отдел рекламы)

Fax: +7 (4862) 59-09-91

Email: orel-gazeta@mail.ru

Сайт: http://www.orelgazeta.ru