Нострадамус: в 2017-м на свет появится ребенок, которому покорятся "цари мира"



Тема Нострадамуса выгодна со всех сторон. Простые зеваки получают пищу для общения в социальных сетях и с друзьями, более предприимчивые же граждане зарабатывают всяческими способами на имени некогда живущего французского мага, астролога королей, и просто любителя славы Нострадамуса.

В свободное от работы время, а работал Нострадамус астрологом при дворах различных монархов, он писал катрены, в которых указывал то, что случился на сотни лет вперед. В одном катрене говорится о появлении нового мессии, который будет иметь огромную власть в мире, и появится этот человек на Урале. Да, именно это место установили ученые, хорошенько исследовав катрен. Ведь в нем не говорится название места рождения будущей мессии, лишь указывалось, что страна эта будет северной, а недалеко имеются залежи зеленого камня, то есть малахита. А еще, если вспомнить, что недавно на Урале упал метеорит, то можно точно сказать, что Урал точно является необычным местом. Правда метеорит упал несколько лет назад, а чудоребенок родится в этом 2017 году. Поторопился метеорит с падением, а то бы Нострадамусу можно было поверить на все сто процентов. В катрене говорилось также и о северном короле Аквилона, который поможет мессии получить власть. Тут уж филологи не стали спорить, Россия раньше если и не называлась Аквилоном, то только потому, что ей уже придумали другое имя. Правдивым ли было пророчество Нострадамуса, можно будет сказать только спустя время.