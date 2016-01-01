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В Орле в реке Орлик утонул 19-летний парень‍

Автор admin 056.2017

Молодой 19-летний парень‍ парень из Орла прыгнул с моста и утонул в реке Орлик

В понедельник около 5-и часов утра было обнаружено тело молодого парня, который не выжил после прыжка с моста.

Молодого человека случайно увидели обычные прохожие, он находился около пешеходного моста возле речки Орлик.

К месту инцидента сразу явились медработники и милиция. На данный момент причины гибели врачи точно назвать не могут. Всю информацию разгласят лишь после медицинской экспертизы. По одной из версий юноша прыгнул с моста ночью.

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