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Под Тверью последняя из девяти жертв была убита за отказ копать себе могилу

Автор admin 046.2017

Убийца из Редкино жестко издевался над человеком, затем застрелил. Последняя из девяти жертв была убита за отказ копать себе могилу

Мужчина, который подозревается в убийстве девяти человек, по предварительным данным издевался над одной, а именно последней своей жертвой. Как передаётся, убийца приказал последней жертве копать себе могилу, чтобы та смогла выжить. В ходе возникшей ситуации жертва отказалась выполнять приказы убийцы, после чего тот выстрелил.

Конфликт возник в поселке Редкино возле садовческого товарищества «50 лет Октября». Одной из версий возникновения конфликта является спор жителя Москвы и женщины. Та в свою очередь обвиняла 45-летнего мужчину за то, что он не служил в армии. Стоит отметить, что все люди на тот момент были в состоянии алкогольного опьянения.

После словесной перепалки «будущий» убийца уехал, а через некоторое время снова явился с охотничьим ружьем. Мужчина открыл огонь и застрелил 8 человек. Сообщается, что одной жертве удалось спастись, поскольку она спряталась под одеяло.

Дело передано сотрудникам центрального следственного комитета РФ. Если мужчину признают виновным, то ему грозит тюремный срок.

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