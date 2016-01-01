Убийца из Редкино жестко издевался над человеком, затем застрелил. Последняя из девяти жертв была убита за отказ копать себе могилу

Мужчина, который подозревается в убийстве девяти человек, по предварительным данным издевался над одной, а именно последней своей жертвой. Как передаётся, убийца приказал последней жертве копать себе могилу, чтобы та смогла выжить. В ходе возникшей ситуации жертва отказалась выполнять приказы убийцы, после чего тот выстрелил.

Конфликт возник в поселке Редкино возле садовческого товарищества «50 лет Октября». Одной из версий возникновения конфликта является спор жителя Москвы и женщины. Та в свою очередь обвиняла 45-летнего мужчину за то, что он не служил в армии. Стоит отметить, что все люди на тот момент были в состоянии алкогольного опьянения.

После словесной перепалки «будущий» убийца уехал, а через некоторое время снова явился с охотничьим ружьем. Мужчина открыл огонь и застрелил 8 человек. Сообщается, что одной жертве удалось спастись, поскольку она спряталась под одеяло.

Дело передано сотрудникам центрального следственного комитета РФ. Если мужчину признают виновным, то ему грозит тюремный срок.