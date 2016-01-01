Директора компании, строящей в Орле «Титаник», за долги по зарплате в 5 миллионов оштрафовали на 10 тысяч



Многофункциональный медицинский центр в Орле, который называют «Титаником», так и не был достроен, а главу компании, которая занималась строительством просто оштрафовали на десять тысяч рублей за то, что тот не выплатил пять миллионов рублей долга работникам строительной фирмы.

Однако долги так не были выплачены, и люди мало того, что остаются без денег, они еще и не могут никуда устроиться, так как трудовые книжки фирма ООО «АСК «Инжиниринг» им так и не отдала.

Пока прокуратура ведет дело о хищениях в отношении фирмы, которая строила «Титаник», ни о каких возвращении долгов по зарплате и быть не может.