В Россию занесена новая более опасная форма ВИЧ

Казалось бы уже можно праздновать победу, ведь такая некогда смертельная болезнь, как ВИЧ, уже почти побеждена, и если ее еще назвать полностью излечимой было невозможно, то уж точно из разряда смертельных она уже почти была вычеркнута. Однако, не так все просто, ведь появилась совершенно новая форма ВИЧ, с которой современная медицина столкнулась совершенно недавно и пока ее ни вылечить, ни держать под контролем не может.

Вот и в Россию, как сообщают официальные источники, пришла совершенно новая форма Спида, которую лечить не получается. При этом стоит сказать, что как и все вирусы на нашей планете, вирус ВИЧ, если он умеет выживать и бороться с средствами, придуманными людьми, то обязательно эти лучшие гены будут переданы всем видам вируса. Новая форма Спида уже унесла несколько жизней, и если не остановить распространение этого нового модифицированного вируса, то все люди, которые болеют сейчас Спидом, и чья болезнь находится под контролем, могут заболеть смертельной формой вируса.

Конечно паниковать пока рано, но ведь мы до сих пор остаемся достаточно уязвимы перед бактериями и вирусами, и потому не известно как еще будет видоизменяться новый вирус ВИЧа, если не остановить его бурное распространение в дикой природе.