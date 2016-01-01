Ученые рассказали, чем рискуют вегетарианцы

Вегетарианство зародилось очень давно, еще древние греки утверждали, что фрукты и овощи способны принести феноменальную пользу, если не нагружать организм излишним количеством мяса. Средние же века в Европе были иными, тогда овощи, зелень и фрукты считались чем-то низким, даже беднота не ела ни зелени, ни овощей, ведь ими чаще всего кормили домашний скот.

К вегетарианству вновь обратились люди только в конце девятнадцатого века, когда полных людей стало среди обеспеченных настолько много, что пришлось врачам призывать к диетам на основе овощей и фруктов. И вроде бы уже все смирились и многие даже утверждают, что вегетарианство очень полезное, оно дает людям возможность освободиться от тяжелой мясной пищи и от животного жира, который и является основной и первопричиной ожирения во всем мире.

В мире насчитывается больше ста миллионов вегетарианцев, и число их только растет. Но недавние исследования из Великобритании поставили под сомнение пользу вегетарианства, ведь ученые установили, что вегетарианство может нанести вред мозгу человека. Исследования проводились несколько лет на нескольких сотнях людей, которые выбрали путь вегетарианства, и установили ученые то, что мозг человека при принятии только растительной пиши уменьшается в размерах. Конечно данным ученных можно доверять, а можно нет, ведь люди десятки лет живут на растительной пище и становятся видными учеными, режиссерами, писателями , инженерами , ведь среди думающих творческих личностей действительно насчитывается большое количество вегетарианцев и даже веганов.