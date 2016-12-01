Ученые объяснили, почему люди теряют ощущение времени во время болезни

Многие люди болеют, причем болеть просто обязательно, ведь если бы человек не заболевал каждый год вирусом гриппа, то это было бы просто напросто опасно для иммунитета, так как наш организм попросту не смог бы определить хороший вирус от плохого, добрую бактерию от той, которая может причинить серьезное заболевание. Поэтому люди каждый год активно болеют гриппом, но зато не умирают и вирус не несет смерть человечеству.

Однако ученые давно заметили, что при повышении температуры у человека теряется чувство времени и реальности, и конечно же долгое время исследований на эту тему не было. Но недавно были проведены эксперименты в университете Джона Хопкинса, где поняли причину того, почему человек во время болезни теряет ощущение времени. Всему виной температура, ведь при любых инфекционных заболеваний наш организм повышает температуру, чтобы замедлить рост бактерий и вирусов, а это в свою очередь действует на особый набор клеток мозга человека, которые и отвечает за восприятие времени. Это надзрительное ядро мозга, которое работает и напрямую зависит от света и тепла.