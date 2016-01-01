Не секрет, что морями люди часто называют большие озера, такие как Мертвое море, представляющее собой бессточное соленое озеро. Интерес к нему вызван тем, что оно уникально как по составу воды, так и по местоположению.

Мертвое море находится в самой низкой точке суши, в Иорданской впадине, на границе Израиля и Иордании. Миллионы лет назад в этом месте возник тектонический разлом, в дальнейшем разъединивший Евразию и Африку. Близ этого разлома образовалась огромная впадина, в которую хлынула вода. В дальнейшем геологические изменения привели к тому, что впадина разделилась на несколько частей, одной из которых и стало Мертвое море. Существует гипотеза, что раньше воды Мертвого моря были пресными, но активная вулканическая деятельность в этом районе постепенно превратила их в соленые. Интересно, что с извержением вулканов связывают и гибель библейских городов Содома и Гоморры, которые, возможно, располагались на берегах этого озера.

Свое название Мертвое море получило из-за высокой солености воды, в которой не могут жить никакие организмы, за исключением некоторых бактерий. Но, как известно, то, что является ядом в большой концентрации, часто используется как лекарство в малых дозах. Вот и воды Мертвого моря уже с давних времен были известны своими лечебными свойствами, привлекая таких знаменитых личностей, как царь Иудеи Ирод Великий и царица Египта Клеопатра.

Однако не всякая соленая вода является лечебной. Но Мертвое море заслужило свою репутацию тем, что состав солей в его воде кардинально отличается от других соленых озер и морей. В состав солей Мертвого моря входят исключительно хлориды, то есть соли соляной кислоты, 150% из них приходится на долю хлорида магния, того самого вещества, которым посыпают улицы зимой для таяния льда, сочетание солей калия, кальция и магния помогает при лечении различных кожных заболеваний, а сухой воздух на побережье благотворно влияет на здоровье астматиков. Так что не зря за целебные свойства Мертвое море иногда называют «морем жизни».

Мертвое море - один из лучших лечебниц в мире, но не обязательно болеть, чтобы был повод поехать к его берегам. Можно профилактически отдохнуть, набраться сил, увидеть необычные места. К слову сказать, много израильтян говорит по-русски, но все же неплохо иметь за плечами хотя бы базовый курс английского языка, так как в сфере обслуживания все сотрудники обязательно им владеют.

К сожалению, активная деятельность человека за последние столетия не обошла и Мертвое море. В течение XX века промышленная разработка минералов и использование большей части притоков, впадающих в Мертвое море, привели к тому, что оно стало мелеть. Достаточно сказать, что сейчас уровень вод Мертвого моря на 25 м ниже, чем 100 лет назад, и продолжает понижаться. И если не предпринять в ближайшее время реальных мер по предотвращению этого процесса, то в скором времени регион ждет экологическая катастрофа.