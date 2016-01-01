Раньше, чтобы приобрести билеты или пройти регистрацию на рейсы, надо было ехать к зданию аэропорта, выстоять солидную очередь, потратить немало дорогого времени. Теперь, когда развиваются технологии, есть интернет, постоянно происходит появление разных сервисов. Они способствуют облегчению жизни, решают много вопросов дистанционно.

Посетив официальный сайт https://www.nordavia.ru/, осуществить приобретение и заказ билетов довольно просто. Надо выполнить лишь некоторые действия.

Сначала требуется найти раздел, где написано купить билет. Далее заполняется специальная таблица. Клиент указывает название пункта отправки и прибытия, количество пассажиров, написать, есть ли промокод. Потом задают число, когда будет совершаться перелет, нажимают на поиск. Затем делают выбор подходящего рейса, начинают оформлять покупку.

Также требуется указывать инициалы, паспортный номер. Отмечают, надо ли оказание дополнительных услуг. После этого вносятся деньги, ждут, когда придет подтверждение.

Оно приходит на электронную почту. Там есть маршрутная квитанция, которая подтверждает, что электронный билет продан. Информация, которая есть, применяется, когда проходит регистрация рейса наофициальном сайте Нордавиа. Когда такая возможность отсутствует, все можно сделать, приехав в аэропорт, обращаясь к специалисту. Покупая билет, имеет значение правильный ввод данных. Иначе последует оформление возврата.

Покупая билет, пассажиры регистрируются на сайте Нордавиа.

Потом переходят в раздел с сервисами, делают выбор секции регистрации рейса. Нужно пройти процесс идентификации пользователя. Здесь нужно выполнить перенос данных, которые указывают внутри билета. Запрашивают фамилию, дату, номер рейса, также номер заказа или билета. Выполнить каждую необходимую процедуру. Надо учесть, что регистрироваться на самолеты Нордавиа разрешено не каждому пассажиру. В запретную зону входит десять и больше пассажиров, люди, которые имеют при себе животных, используют дополнительные услуги. Во время этого этапа надо определить, на каком месте будет находиться пассажир. Потом нажать на зарегистрировать. Происходит получение талона для посадки. Последним действием, когда происходит регистрация билета в интернете, является печать на посадочный талон. Этот пункт разрешается откладывать. Необходимо выполнить отправку талона на адрес электронной почты.