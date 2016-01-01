Воздуходувки и садовый пылесос - очень полезное оборудование для уборки осеннего сада. Благодаря воздуходувкам и пылесосам удаление листьев из сада будет быстрее и проще. Что следует учитывать при покупке оборудования, облегчающего очистку осенних листьев от деревьев и кустарников? Какую модель выбрать? Прежде при выборе техники необходимо оценить для каких масштабов вам необходимо оборудование, при промышленных работах лучше использовать промышленные воздуходувки Рутса

Но также они выручат, если вам нужна осенняя уборка в саду, которая занимает много времени. Среди работ по уборке, которые необходимо проводить в саду осенью, удаление листьев, упавших с деревьев и кустарников, часто выходит на первый план. Сгребание листьев требует силы и отнимает много времени. Если вы хотите быстро и без усилий очистить сад от листвы, стоит воспользоваться специальными приспособлениями, облегчающими их уборку, т. Е. Воздуходувками для листьев и пылесосами для листьев. Они позволяют легко, быстро и эффективно удалять остатки листьев с газонов, садовых дорожек, террас и других поверхностей вокруг дома.

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Как работают воздуходувки и садовые пылесосы?

Воздуходувки используют листья воздуха для перемещения листьев и других мелких элементов, таких как срезанная трава, маленькие веточки, шишки, песок или мелкая галька. С другой стороны, пылесосы для листьев высасывают листья в специальный контейнер (пакет), прикрепленный к устройству, дополнительно измельчая их, благодаря чему куча царапаных листьев значительно уменьшится.

На что обратить внимание перед покупкой воздуходувки / очистителя листьев?

При выборе воздуходувки / очистителя листьев необходимо учитывать следующие параметры:

- Мощность - это основной параметр, который необходимо адаптировать к поверхности сада. Чем больше мощность устройства, тем быстрее всасывается пылесос. Правило гласит: чем больше сад, тем больше мощность воздуходувки / пылесоса. Устройства сгорания имеют большую мощность. Электрооборудование достаточно для небольших садов. При выборе воздуходувки / электрического пылесоса убедитесь, что он оборудован термореле перегрузки. Отсутствие этого переключателя означает, что вам придется время от времени прерывать работу электрического пылесоса с низким энергопотреблением. В противном случае он может перегреться или даже сжечь двигатель..

- Вес - важный параметр при выборе садового пылесоса. Вес садовых пылесосов варьируется от 4 до 6 кг. У большинства пылесосов есть плечевой ремень. Стоит выбрать пылесос максимально легким. Некоторые более тяжелые садовые пылесосы имеют колеса или подходят для ношения на спине (так называемые пылесосы для рюкзаков).

- Размер сумки - как правило, объем сумки варьируется от 25 до 70 литров. Размер мешка должен соответствовать его физическим возможностям и количеству отходов, собранных в саду. Стоит также обратить внимание на то, что опорожнение сумки удобно и просто.

- Функция шлифования - шлифовальные элементы обычно изготавливаются из пластмассы или закаленной стали. При использовании функции измельчения в садовом пылесосе следует помнить о том, что камни не должны попадать в машину. Тогда легко повредить ножи измельчителя.

- Безопасный выключатель - мощность всасывания большинства садовых пылесосов настолько велика, что их нельзя оставлять без присмотра. Хорошим и практичным решением, используемым во многих садовых пылесосах, является выключатель, который нужно постоянно нажимать во время работы. Это самое безопасное решение, позволяющее быстро выключить устройство. Мы просто перестаем нажимать и устройство обездвижено.

- Возможность переключения пылесоса на воздуходувку - благодаря этому отходы могут не только всасывать, но и сдувать заданную поверхность. В зависимости от конструкции садового пылесоса для переключения на воздуходувку может потребоваться только перемещение соответствующего рычага или сборка нескольких элементов..

Электрический листовой или дизельный листовой пылесос?

Какой пылесос выбрать - электрический или дизельный - зависит от нескольких факторов:

- если у нас нет источника питания на участке - мы несколько обречены на вытяжку,

- для больших садов лучше выбрать устройство сгорания, потому что довольно сложно маневрировать оборудованием с длительным электрическим кабелем между растениями на большой площади, кроме того, использование силового кабеля длиной более 30 м связано с падением мощности,

- если мы хотим, чтобы устройство работало тише и не выделяло паров - выбирайте электрический пылесос,

- электрический пылесос лучше подойдет для небольшого сада.