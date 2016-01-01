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ВКС и ВМФ получат 160 самолетов и вертолетов‍

Автор admin 262.2017
Ночные охотники

Российские войска получат 160 новых вертолетов и самолетов в этом году

     Уже четыре года российская армия постоянно модернизируется, причем темпы роста производства новой и модернизированной военной техники настолько высокие, что даже СССР им бы позавидовал.

     Страна готовится к мировым изменениям, перекройке практически карты мира, а как говорит история, в такие переходные периоды высок процент революций, кризисов и воин. Поэтому стране крайне важно иметь современную мощную армию, чтобы решать большое число имеющихся внешних политических проблем. Это не означает, что армию будут использовать для захвата и порабощения, как раз российская армия имеет оборонительную доктрину, в отличии от американской армии.

     Вот и в этом году, как сообщают официальные источники из Министерства обороны, в армию поступят сто шестьдесят самолетов и вертолетов новых образцов, которые, на сколько это будет возможно, усилят нашу армию. 

 

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