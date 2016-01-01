Ликвидация управления в МВД



Не так давно был арестован сотрудник внутреннего надзирающего органа в МВД России, у которого нашли миллиарды, при чем, в иностранной валюте. Он служил в управлении «Т», и при чем, был не начальником, а рядовым сотрудником. Но следствие нашло в доме у Захарченко миллиарды, и его называют "бухгалтером целой системы", которая действовала в системе внутренней безопасности МВД.

Теперь нет отдела «Т», а появился отдел «Р», который будет заниматься тем же, то есть контролировать топливную энергетику страны, и при этом все сотрудники из бывшего отдела не попадут в новый отдел; многих уволили, но уголовных дел не возбудили.

Нужно отметить, что старое-новое управление «Р» в МВД также будет наделено возможностью проверять оборот драгоценных камней и металлов в стране, так что вакантные должности в новом управлении буквально золотые. Но ФСБ крепко принялось за МВД, и всех сотрудников нового управления «Р» проверят спецслужбы страны. Конечно в МВД ведутся очень активные преобразования, которые в скором времени назовут новые имена арестованных чиновников в силовых ведомствах.