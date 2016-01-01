Пенсионерам в нашей стране живется не очень хорошо, ведь и кризис в экономике, и достаточно слабые возможности страны в плане поддержания достойного финансового положения пенсионеров, все это негативно влияет на людей.

Тем более, число пенсионеров растет в геометрической прогрессии, а значит можно сказать точно, что властям с каждым годом все сложнее платить пенсии людям, которые никогда не знали о накопительных пенсиях, которые имеют место быть в Европе и во всем западном мире уже многие десятилетия.

Поэтому власти пришли к выводу, что нужно повышать пенсионный возраст для всех граждан, так как бюджет просто напросто не сможет содержать сорок миллионов пенсионеров, численность которых будет такова уже в 2020 году, а это больше половины всего работающего населения в России.

В начале власти, чтобы не нагнетать обстановку, повысили пенсионный возраст у чиновников. Это и понятно, большинство населения к чиновникам относится негативно, а значит никакой истерики не будет. Но тянуть уже просто больше некуда, и сейчас кабинет министров активно продвигает идею о продлении пенсионного возраста, хотя пока еще вопрос не решен окончательно на все сто процентов.

Но, нужно отметить, что люди должны знать, что деваться некуда, ведь число пенсионеров растет очень активно, и власти не в состоянии обеспечивать более или менее достойными пенсиями десятки миллионов людей. Просто ни в одной стране мира нет такой пенсионной системы, которая была у нас, везде работает накопительная система, и люди за всю жизнь что скопили, на этом и живут на широкую ногу в старости, и власти принимают минимальное участие в изменениях пенсионных систем Западных стран.