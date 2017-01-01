Департамент социальной защиты: 10 детей изъяты из приемной семьи в Москве после получения сведений о побоях

Когда дети никому не нужны, это большое горе. Наша страна занимает лидирующие позиции по числу брошенных детей, и конечно такое состояние дел не устраивает ни власти, ни людей, которые пытаются помочь детям, забирая их из приютов, и воспитывают как родных.

Как сообщают из органов соцзащиты в московской семье было забрано десять детей, причем большинство из них были заражены ВИЧ инфекцией, а один ребенок был родным. Причем изъятие детей произвели оперативно, так как соседи жаловались, что отец приемных детей частенько бил их даже прилюдно. Дети пока находятся в специализированной больнице для детей с ВИЧ инфекцией, а насчет отца приемных детей пока не известно, скорее всего на него заведут уголовное дело за побои несовершеннолетних.

Очень жаль, что дети, которые нашли себе семью, опять отняты из нее, причем дети наказаны болезнью, которую хоть вылечить и нельзя, но она уже не смертельная. Будем надеяться, что дети найдут нормальную полноценную семью с адекватными родителями, хотя дети зараженные ВИЧ инфекцией забираются из приютов намного реже, чем здоровые дети.