Закрытие бизнеса в России



Многие винили Петра Порошенко, действующего президента Украины, что он имеет свой бизнес в России, и под Липецком имеется крупная шоколадная фабрика, которая годами принадлежала Порошенко.

Даже став президентом он не закрывал ее, а тем более когда начались события с Донбассом ни Россия не закрывала фабрику, не считая того что наложила арест на имущество, ни Порошенко не закрывал ее работу, хотя как сам утверждает, что не мог бы это сделать, так как с началом президентского срока отдал компанию Рошен в управление независимому фонду.

Конечно стоит сказать, что фабрика очень эффективно работала, и приносила и России неплохой доход в виде налогов, и самому украинскому президенту-олигарху давала большие деньги. Однако сейчас фабрику закрывают, и люди обеспокоены, так как на фабрике работало больше сотни людей, и потом найти им работу будет трудновато. Однако власти Липецка успокаивают граждан, что не смотря на то,что фабрику закроют в апреле, в регионе строятся новые предприятия, и с работой проблем попросту быть не должно.