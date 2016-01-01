Правительство в феврале повысит пенсии и соцвыплаты на 5,4%



Наши граждане могут пожалеть бездомных детей, старушек, торгующих на улицах какими-то мелочами, но, к сожалению, ни для кого не секрет, что государство и властей пожалеть некому. А ведь они попали в достаточно сложную ситуацию, когда требуется платить пенсии десяткам миллионам пенсионеров, которые пытаются подрабатывать в общей массе. А ведь число пенсионеров растет с каждым годом, и к 2020 году перевалит за семьдесят пять миллионов человек, что практически столько же, скольким является количество работающего населения в стране на данный момент. Поэтому властям крайне сложно дать приемлемую, не говоря уже о высокой пенсии каждому, тем не менее нынешняя индексация пенсий с первого февраля на 5,4% показывает, что власти предпринимают все усилия для того, чтобы не допустить сползания благосостояния пенсионеров до нищенского уровня. Инфляция и в прошлом году, и с начала нового находится на низком уровне, а значит можно говорить о том, что пятипроцентная индексация пенсий будет и своевременной и полезной для народа, где число пенсионеров крайне большое.