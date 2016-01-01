Гиперзвуковое оружие России



Мы живем во время, когда многое меняется, и в скором времени мы станем свидетелями революции в вооружении, когда массово будут производиться гиперзвуковые ракеты, которые смогут поражать любую цель на скоростях, выше звука в несколько раз. Такие ракеты будут доставлять ядерное оружие к месту назначения, также использоваться гиперзвуковые ракеты будут и в различных армейских частях.

Пока еще Китай опережает США и Россию по созданию гиперзвуковой ракеты, но наша страна уже догоняет, и как заявляют в министерстве обороны, в скором времени в стране появится первая гиперзвуковая ракета пока наземной дислокации. Затем же ракеты с гиперзвуковыми скоростями будут использоваться и на кораблях, и на самолетах. Сложности с гиперзвуком заключается в том, что когда ракета разгоняется до гиперзвуковых скоростных величин, то ракета практически накаляется и образуется плазменное облако вокруг нее. А плазма имеет температуру в несколько тысяч градусов. То есть создав ракету на гиперзвуке Россия сможет не просто сделать новое вооружение - более скоростное и точное, а гиперзвуковая ракета поднимет всю военную отрасль, так как придется создавать новейшие материалы и технологии изготовления и управления гиперзвуковых ракет.