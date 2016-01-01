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Минфин и ЦБ в феврале начнут покупку валюты по бюджетному правилу

Автор admin 261.2017
Министерство финансов

Минфин с февраля начнёт валютные операции на рынке

     Государственная экономика - это сложный механизм, который базируется на большом числе правил и законов. И конечно же власти страны постоянно должны проводить работу по совершенствованию состояния дел в отечественной экономике. Хороши все способы, которые помогут дать возможность получить пользу для государства от валютных операций.

     Власти, через центральный банк страны, предпочитают заняться корректировкой курса рубля, который из-за не слишком высокого роста нефтяных котировок ослабеет в скором времени, и конечно же скупка и продажа затем валюты через ЦБ даст возможность государству сделать национальную валюту более стабильной.

     Правильно исполняемые валютные операции несомненно позволяют сделать внутреннюю экономику более стабильной, и вывести ее на более качественный уровень. Поэтому валютные интервенции в российской экономике в наше время на государственном уровне очень важны.

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