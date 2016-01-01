Оно вам НАТО: США снова опозорились, доставив в Польшу поломанные танки



Американские власти решили нарушить все договоры с Россией, которые были подписаны еще в Советское время, о числе размещения вооруженных сил в Европе, и активно передислоцируют вооруженные мотострелковые силы в Европе.

Но во время переброски танковых и легкой бронетехники из германских портов в Польшу часть техники повредилась. Причем часто в безалаберности обвиняют российские военные силы, которые могут не выполнять задачи из-за недостатка военного опыта на высоком уровне.

Оказывается и американская армия также делает много ошибок, теряя бронетехнику в мирное время. Официально власти США обеспокоились положением дел в Европе после начала конфликта на Украине, и теперь стараются укрепить свое военное присутствие в Прибалтике и в Восточной Европе. Однако это всего лишь политический ход, все знают, что военных действий с Россией не будет, а таким способом США просто пытаются ответить на рост российского могущества в Европе. Однако это обеспокоило российских властей, США увеличивают военный контингент в Европе, даже Россия разместила ракеты "Искандер-М" с возможно ядерным оружием в Калининградской области в ответ на рост военного присутствия США в Европе, а вот перемещение ядерного оружия Китая к российским границам уж не беспокоит власти России.