СМИ рассказали о сигнале советника Трампа Кремлю о смягчении санкций



Санкции по отношению к России со стороны США достаточно мягкие, но все же имеют своей воздействие на международные отношения. Конечно ни Россия, ни тем более США, которые имеют огромный бизнес в России, не заинтересованы в эскалации санкционных мер, и потому новый президент США Дональд Трамп пытается выйти из этого тупика.

Как утверждает влиятельная газета в США, подконтрольная, между прочим, демократической партии, WallStreetjournal, еще до инагурации Трампа его советник по национальной безопасности Майкл Флинн вел переговоры с Москвой о снятии санкций. Причем как утверждает издание, многие в окружении Трампа были не довольны переговорами Флинна и посла России в США Сергеем Кисляком. Вроде бы такие действия могли обнадежить российскую сторону в том, что с приходом к власти Трампа санкции автоматически будут сняты.

Конечно Трамп не один решает все во власти США, и ему всегда приходится маневрировать между различными лагерями в Республиканской партии. Однако тот факт, что госсекретарем США стал бывший директор крупнейшей мировой нефтегазовой американской компании говорит о том, что в верховной власти США сделают все, чтобы снять санкции и возвратить экономические отношения хотя бы на прежний уровень. Слишком много бизнесменов заинтересовано в том, чтобы с Россией были хорошие отношения, и чтобы политики не вмешивались в них.