В Минобороны Украины признали, что ведут наступательные действия в Донбассе



На Донбассе опять не спокойно. Вооруженные силы Украины начали наступательные действия направленные на ДНР и ЛНР, тем самым вызвав возмущение в мировом сообществе.

И германия и США призвали Киев к сдержанности и прекращению огня по мирным жителям на Донбассе. Однако, пока увещевания западных влиятельных стран ни к чему так и не привели. При этом и на Украине, и у западных партнеров существует понимание того, что минские соглашения, которые были достигнуты годом ранее, фактически нарушены и ушли в прошлое.

Украина пытается наступательными действиями привлечь к себе внимание, так как с западом против России торговаться им уже нечем. Грядущее потепление отношений между Россией и США, отмена санкций, постройка в обход Украине газопровода, а также многие другие масштабные продуманные действия России поставили Украину в тупик. Практически страна живет на дотации запада, и чтобы хоть как-то не ослабить к себе внимание США и Германии, главных кредиторов страны, они начали военные действия против ДНР и ЛНР, причем как утверждают официальные источники в Вооруженных силах Украины, под Авдеевкой, что в ДНР, армии удалось продвинуться в глубь территории на несколько километров, убив почти сотню ополченцев.