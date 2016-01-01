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Вице-президент США объяснил условия для снятия санкций с России

Автор admin 062.2017
Майк Пенс

Майк Пенс объяснил условия для снятия санкций с России

     Обоюдные санкции запада и России, конечно, наносят вред обоим сторонам, но все же многие политики и экономисты давно поняли, что санкции надо снимать, причем нужно это в первую очередь для западных российских партнеров, которые теряют огромный растущий рынок, а Россия между тем именно благодаря западным санкциями может поднимать собственное производство.

     Новый вице-президент США Майн Пенс, которого назначил Дональд Трамп, заявил, что санкции в отношении России будут сняты только в том случае, когда страны смогут договориться по многим вопросам, в том числе и по Украине и Сирии. Причем вопрос о продлении санкций из-за Крыма уже не стоит, да и требования Трампа начать борьбу с террористами в Сирии также сильно сближают Москву и Вашингтон.

     Политические торги будут вестись на далеко лежащих планах о взаимоотношениях между странами,  и украинский вопрос, скорее всего, будет слишком слабым, чтобы играть еще длительное время причинную роль в деле санкций к России. 

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