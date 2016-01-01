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В Совфеде ответили на протест Японии по российской дивизии на Курилах‍

Автор admin 232.2017
Курильские острова

В своем праве: в России ответили на протест Японии по дивизии на Курилах

     Японская сторона негодует в связи с тем, что российские власти отправили на Курильские острова дивизию вооруженных сил своей страны. В связи с этим, дипломаты из Японии связались с российскими официальными лицами из МИД РФ и передали им ноту протеста правительства страны.

     Конечно Курильские острова являются очень тонкой и чувствительной темой для Японии, страна на протяжении многих лет имеет территориальные споры как с Москвой, так и с Китаем, причем корни этих споров уходят во Вторую мировую войну.

     После поражения Японии были возвращены СССР и Китаю территории, которые до того в разных конфликтах Японией были захвачены, в том числе и Курильские острова. Москва действует кнутом и пряником, продолжая переговоры с Японией о Курилах, при этом всячески показывая, что острова принадлежат России, разместив дивизию на островах и дав наконец-то названия всем курильским островам. 

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