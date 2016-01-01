В Швейцарии мужчина открыл огонь по полицейским

Различнын террористические происшествия не дают покоя ни процветающей Европе, ни другим континентам, причем люди страдают от чумы двадцать первого века, которой является терроризм, достаточно активно.

Вот и в благополучной Швейцарии, где вроде бы ни воин не было больше трех столетий, ни террористы не сделали ничего ужасного уже в наше время, случился инцидент с применением огнестрельного оружия. Тридцатилетний мужчина стрелял по полицейским, которые пришли в его дом для проверки, это произошло в коммуне Роэтобель.

В итоге два полицейских получили незначительные раны, и полиция всего кантона Аппенццель-Аусерроден поднята по тревоге для поиска преступника, который быть может принадлежит и к террористической организации.