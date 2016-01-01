BFM: Чубайс рассказал об атмосфере ужаса в Давосе из-за Трампа



Международный экономический форум в швейцарском Давосе заканчивается, и многие видные экономисты и бизнесмены вместе с политиками побывали там. Конечно, в этом 2017 году Давоский экономический форум особенный, он вызывает множество противоречивых чувств и мнений.

Так, скажем, известный российский политик, а ныне глава одной из крупнейших российских корпораций Роснано, Анатолий Чубайс, также поделился своими впечатлениями о прошедшем экономическом форуме. Он заявил, что у всех чувство гнетущее, ведь старая мировая экономическая система, которую создали американцы, раздав в долг многим странам деньги, сделав своих союзниками против Советского Союза, уже рушится.

Очертания новой системы не ясны, но стало понятно, что многие богачи теперь должны будут вести свой бизнес иначе. Теперь просто вкладывать деньги в развивающиеся страны для получения скорой выручки не получится, нужно уже будет искать способы заработать, так как США с Дональдом Трампом у руля закрывает свой рынок, и теперь производить товары и привозить их из Китая в США не получится. А США это крупнейший рынок сбыта в мире, все же придется что-то в мире менять.