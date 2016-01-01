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В Кремле прокомментировали съемки фильма CNN о Путине‍

Автор admin 133.2017
В Кремле прокомментировали съемки фильма CNN о Путине‍

Кремль прокомментировал фильм CNN о могуществе Путина

     Россия внезапно стала главной страной для США, причем, то ли ее боятся, и активная пропаганда направлена в негативном свете против России, то ли США делают ее сверхдержавой с которой нужно дружить, т.к. в США идет пропаганда и в этом русле.

     Новый, сорок пятый резидент США Дональд Трамп считается сторонником мирных отношений с Россией, у него был бизнес в нашей стране, налажены хорошие связи с политиками и финансовыми кругами, но при всем этом у России есть много противников в США, которые пытаются очернить страну, сделать изгоем и вызвать ненависть у американцев.

     И новый фильм CNN о могущественном Путине, как утверждают СМИ, должен быть резким доводом в пользу укрепления позиций тех людей, которые против хороших отношений с Россией.

     В Кремле также ответили на слухи о съемках фильма о Путине в США, попытавшись уменьшить эффект от фильма, который будет иметь негативный подтекст.

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