В Киеве заявили об обстреле украинского самолета с российской буровой вышки



Ситуация на Донбассе в настоящий момент оставляет желать лучшего, украинские силовики пытаются прорвать оборону ДНР, и стягивают огромные военные силы к пограничным регионам. Это делается только для привлечения внимания запада к проблеме на Донбассе, возможно для того, чтобы можно было торговаться с Западом за кредиты. Но, с другой стороны можно сказать, что и Запад поступил не так, как нужно властям в Киеве, они просто назвали Украину агрессором, причем признали это и США и Евросоюз.

Вот и новость о том, что российские военные, якобы, обстреляли украинский самолет над Черным морем также можно считать хитрым крамольным пиаром украинской стороны, ведь им нужно показать Россию агрессором, но всем ясно, что делать так уже поздно. Все дело в том, что на снимках "обстрелянного" самолета дыра от пули располагается сверху фюзеляжа... Все мировое сообщество заявило в один голос, что Украина является агрессором, и что ей отвечать за преступные действия на Донбассе, когда из "Буков" и систем "Град" бомбят мирные жилые кварталы, используется даже тяжелая военная техника.

Скорее всего, в ближайшие дни будет череда провокаций со стороны украинских военных и в Крыму, ведь цель Киева не наступательная операция, они просто не осилят в одиночку военные действия ни с ополченцами на Донбассе, ни в Крыму. Нужно привлечь внимание к якобы агрессивным действиям России, выдумать повод, чтобы получать деньги с Запада "на армию".