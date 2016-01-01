Убийство Дениса Вороненкова

Смерть на чужбине дело достаточно неприятное и трагическое, и конечно же новость о том, что бывшего депутата Государственной Думы убили на Украине встрепенула многих, и в России и в Украине. Денис Вороненков ничем особенно не прославился на своей бывшей родине в России, разве что убежал в Украину от следствия, которое было начато против него по причине рейдерских захватов имущества.

И вот сегодня бывшего депутата Госдумы убили в центре Киева. Охраник Вороненкова успел ранить нападающего, и сейчас киллер находится в больнице. Следствие надеется выведать у киллера все, что касается заказчика убийства, а также его мотивы.

На Украине идет агитация того, что это российские спецслужбы заказали бывшего депутата, который сбежал от следствия из России. Но Вороненков не был допущен ни к гостайнам, ни к секретной информации, просто нарушил закон и убежал туда, откуда не возвращаются.